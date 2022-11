Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 88 Observing and Asking Questions: Describe The Animals

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 88 bagian Observing & Asking Questions.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 88 berupa memahami deskripsi hewan dan menerjemahkannya.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 88 berlaku untuk kurikulum 2013 revisi 2018.

Terdapat teks deskripsi hewan yang harus dibaca dan diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, pada halaman 87.

Artikel yang berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 88 ini, dapat digunakan orang tua atau wali murid untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa telah mengerjakan soal hingga selesai terlebih dahulu.

Berikut kunci jawaban bahasa Inggris kelas 8 halaman 88.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 88

Soal Bahasa Inggris kelas 8 halaman 88 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 88 bagian Observing & Asking Questions. (pdf Bahasa Inggris kelas 8)

Observing and Asking Questions

We will learn to describe the animals in the zoo, one by one.

We will read, translate and discuss to identify different each animal.

1. Elephants

Elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories.

Most of them live in Africa and Asia, including in Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm, to put food and water in their mouths. They eat grass and plants.