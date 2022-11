Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 114, Task 1: Answer The Questions

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 114, bagian Text Structure, Task 3.

Dalam Task 3, ini, kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 114 berupa menjawab 5 pertanyaan.

Sebelum menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 114, siswa harus memahami teks di halaman 110.

Teks tersebut berjudul Meeting My Idol, termasuk dalam Chapter 8 My Idol.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 114 dalam artikel ini berlaku untuk kurikulum 2013 revisi 2018.

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini sebagai acuan pembelajaran siswa.

Pastikan siswa telah mengerjakan terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 114

Text Structure

Task 1

1. Who was involved in the event?

Answer: Mia (the writer), afganism (Afgan's fans) and Afgan.

2. When and where did the event happen?

Answer: On the bright and sunny Saturday morning in the local radio station.