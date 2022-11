Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 25, Reading Task 4: Answer the Following Questions

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 25, bagian Reading, Task 4.

Dalam Task 4, kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 25 berupa menjawab 6 pertanyaan berdasarkan dialog.

Sebelum menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 25, siswa harus membaca dialog pada halaman 24.

Dalam dialog, terdapat Ditto yang memberikan selamat atas kemenangan Dita dalam mengikuti sebuah kompetisi.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 25 dalam artikel ini berlaku untuk kurikulum 2013 revisi 2018.

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini sebagai acuan pembelajaran siswa.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 66 Writing Task 2: Point of Text About Cuban Rondo

Pastikan siswa telah mengerjakan terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 25

Reading

Task 4

Soal Bahasa Inggris kelas 10 halaman 25 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 25, bagian Reading, Task 4 answer the following questions (pdf Bahasa Inggris kelas 10)

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 114, Task 1: Answer The Questions

Answer the following questions

1. What good news about Dita does Ditto know?

Answer: Ditto knows that Dita became the first winner in the story telling competition.

2. What does Ditto say to Dita related to the news?