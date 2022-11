Cover buku Bahasa Inggris SMP/MTs kelas 8 - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 118 My Journal, what i learn

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 118 My Journal, what i learn.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 118 berupa menuliskan jurnal berdasarkan refleksi diri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 118 ini terdapat empat pertanyaan dengan judul 'My Journal'.

Siswa dapat menuliskan jawaban apapun sesuai kemampuan siswa.

Sehingga, kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 118 bersifat subjektif.

Orang tua atau wali dapat menggunakan artikel ini untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Artikel yang berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 118 ini berlaku untuk Chapter VII What are you doing? kurikulum 2013 edisi revisi 2018.

Siswa harus sudah mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban ini.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 118

My Journal

1. I have just learnt to

- how to describe a thing in english

- how to communicate states and events in progress in order to share informations with others

- how to ask the questions and answer in english