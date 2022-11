Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 Halaman 66 Unit 6: Look and Write

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 66.

Soal pada halaman 66 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka membahas Unit 6 tentang parts of our body that work together, bagian look and write.

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 66, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 66:

Look and Write

Look at the picture and write a short story.

Use these words: walk, talk, climb, eat

Jawaban:

Last weekend, me and my family went to the zoo.

It was my first time to the zoo in my city.

Turns out, the zoo in my city is very large with a variety of animals that I can see.

Me, mom, and dad walked around the zoo and saw all the animals one by one.