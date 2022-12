Contoh Soal UAS, PAS Bahasa Inggris Kelas 7 Semester 1 Lengkap Beserta Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) Bahasa Inggris kelas 7 Semester 1 lengkap beserta kunci jawabannya.

Contoh soal UAS/PAS Bahasa Inggris kelas 7 Semester 1 ini terdiri dari beberapa sumber yang terdiri dari 40 soal pilihan ganda dan 3 Soal Esai.

Kumpulan contoh soal UAS/PAS Bahasa Inggris kelas 7 Semester 1 ini ditujukan kepada orang tua atau wali untuk mengoreksi hasil belajar.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal yang disiapkan.

Lalu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris kelas 7 Semester 1

ILUSTRASI Program belajar bahasa Inggris online. (dok ICR)

Soal Pilihan Ganda

The text is for questions 1 to 2

MrsYoana is from Padang, but (1).............. lives and works in Indramayu. She teaches English at Merdeka Junior High School. She is a very kind teacher. (2) ..............husband is a lawyer. He comes from Medan. They have a son.

1. A. She B. They C. He D. We

Jawaban: A

2. A. Her B. My C. His D. your

Jawaban: A

3. Arrange the following sentences into a good order!