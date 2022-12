Contoh Soal UAS, PAS Matematika Kelas 7 Semester 1 Beserta Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Inilah contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) Matematika kelas 7 SMP/MTs semester 1, lengkap dengan kunci jawabannya.

Dalam artikel ini, terdapat 20 contoh soal pilihan ganda UAS atau PAS Matematika kelas 7 SMP.

Namun, perlu diingat kumpulan dan contoh soal UAS atau PAS Matematika kelas 7 SMP semester 1 hanya sebagai bahan tambahan untuk belajar.

Atau juga sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Oleh karena itu, Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan soal dan kunci jawaban.

Contoh Soal UAS atau PAS Matematika Kelas 7 SMP Semester 1

Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar!

1. Suhu kota A 10◦C , sedangkan suhu kota B 20◦C lebih dingin dari suhu kota A. Jika suhu kota C paling rendah serta suhu kota B dan C berselisih 5◦C , maka suhu kota C adalah ….

A. -5◦C

B. -10◦C

C. -12◦C

D.-15◦C

Jawaban: D

2. Diketahui C = {elang, harimau, singa}. Himpunan semesta berikut yang mungkin untuk himpunan C adalah:…

A. S = {Binatang ternak}

B. S = {Binatang berkaki dua}

C. S = {Binatang berkaki enam}

D. S = {Binatang pemakan daging}

Jawaban: D

3. Dari 28 siswa yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler di sekolah,15 siswa mengikuti pramuka, 12 siswa mengikuti futsal, dan 7 siswa mengikuti keduanya. Banyaknya siswa yang tidak menyukai keduanya adalah ….