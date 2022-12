Contoh Soal UAS, PAS Bahasa Inggris Kelas 5 Semester 1, Lengkap dengan Kunci Jawabannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) mapel Bahasa Inggris Kelas 5 Semester 1.

Contoh soal UAS/PAS Bahasa Inggris Kelas 5 Semester 1 ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda lengkap dengan jawabannya, yang dilansir beberapa sumber.

Kumpulan contoh soal berikut hanya digunakan sebagai referensi pembelajaran siswa.

Sebaiknya, siswa membaca dan menjawab soal terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan siswa.

Contoh Soal UAS/PAS Bahasa Inggris Kelas 5 Semester 1:

Answer the question by choosing A, B, C or D!

1. I . . . my mother with his phone.

A. Write

B. Call

C. Read

D. Eat

Jawaban: C

2. Apple, mango, jambo, avocado are ....

A. Vegetables

B. Fruits

C. Animals

D. Insect

Jawaban: B

3. I am looking for new book reference in

A. Toilet

B. Swimming pool

C. Library

D. Airport