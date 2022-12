Contoh Soal UAS, PAS Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 1: Pilihan Ganda dan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 1 beserta kunci jawabannya.

Contoh soal UAS atau PAS Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 1 dalam artikel ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda.

Soal dan kunci jawaban UAS atau PAS Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 1 ini hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa mengerjakan soal UAS atau PAS Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 1 secara mandiri terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal UAS PAS Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 1 ini.

Berikut ini contoh soal UAS atau PAS Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 1 beserta kunci jawabannya:

1. When we have to water the plants?

a. In the morning

b. In the afternoon

c. In the evening

d. In the morning and evening

Jawaban: a

2. Bottle has made of… object

a. Wood