Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Halaman 173 Semester 2 Bagian A: Struktur Teks

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Indonesia Semester 2 kelas 8 halaman 173.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Indonesia Semester 2 kelas 8 SMP/MTs dalam artikel ini hanya sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Di halaman 173 bagian A membahas materi tentang struktur teks.

Kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 8 halaman 173 semester 2 bagian A tentang struktur teks.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 Halaman 170 Semester 2 Bagian A: Kata, Kaidah Kebahasaan

Soal

Berdasarkan catatan yang telah kamu buat, lengkapilah tabel di bawah ini!

Jawaban

a. Identitas buku:

Magnus Chase and The Gods of Asgard karya Rick Riordan terbitan Gramedia.

b. Orientasi:

Magnus Chase and the Gods of Asgard adalah trilogi novel fantasi dengan subjek mitologi Nordik dan diterbitkan oleh Disney-Hyperion.

Ini didasarkan pada mitologi Nordik dan diatur di alam semesta yang sama dengan seri Camp Half-Blood Chronicles dan The Kane Chronicles.

Magnus Chase sudah menjadi anak jalanan di Boston selama 2 tahun sejak kematian ibunya.

Namun, malam itu terasa berbeda ketika seorang pamannya, Frederick, dan sepupunya, Annabel, berusaha menemukannya atas permintaan pamannya yang lain, Randolph.