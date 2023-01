Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 132 Semester 2: Task 2, Task 3, Task 5

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 132.

Pada halaman 132, dari teks yang telah dibuat sebelumnya, siswa diminta menemukan kalimat perintah atau commands dan penanda urutan waktu atau time sequencers.

Kemudian siswa diminta membuat procedure text sendiri.

Sebelum melihat kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 132

Task 2: Find the commands.

Look through your text.

Write down the commands (imperative sentences).

Share what your group has with the class.

Procedure Text:

How to Make Scrambled Eggs

This is how to make yummy scrambled eggs at your home with this easy recipe.

Ingredients:

- 2 eggs