Making Invitation: Pengertian Beserta Contoh Ungkapan dan Dialog

TRIBUNNEWS.COM - Dalam bahasa Inggris terdapat istilah Making Invitation.

Making Invitation adalah membuat undangan kepada orang lain secara lisan maupun tulisan.

Mengundang seseorang dapat diterapkan pada situasi formal maupun informal.

Hubungan dengan orang yang diberi undangan menentukan tingkat formalitas yang diperlukan.

Misalnya, ketika akan membuat undangan ke sahabat akan berbeda dengan undangan ke klien bisnis.

Sementara bagi orang yang dituju, penting untuk bersikap sopan saat menolak undangan.

Biasanya perlu memberikan alasan mengapa tidak dapat melakukan sesuatu dan meminta maaf karena kami tidak dapat menerima undangan tersebut.

Jika kamu kesulitan mengundang seseorang dalam bahasa Inggris, berikut beberapa ungkapan umum yang dapat kamu gunakan, seperti dikutip dari english.weebly.

Contoh Ungkapan Making Invitation Situasi Formal

Mengundang

Would you like to…? (· Apakah kamu mau…?)

I would very happy if…? (· Saya akan sangat senang jika…?)

We would be pleased if you could…? (· Kami akan senang jika Anda bisa…?)

Would you care to…? (· Apakah Anda bisa untuk…?)