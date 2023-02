Pengertian Action Verb dalam Bahasa Inggris Beserta Contohnya

TRIBUNNEWS.COM - Belajar bahasa Inggris dapat dilakukan mulai dari mempelajari jenis-jenis verb.

Dalam artikel ini akan diulas mengenai salah satu jenis verb, yaitu Action Verb.

Action Verb adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan apa yang dilakukan oleh subyek.

Action Verb sangat berperan penting dalam membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris.

Menurut Kamus Merriam-Webster, Action Verb didefinisikan sebagai kata kerja yang mengungkapkan tindakan.

Action Verb sebagian besar muncul tepat di sebelah subjek di awal kalimat.

Tindakan yang diekspresikan oleh Action Verb dapat berupa tindakan fisik misalnya, jump, run, walk, dan climb.

Bisa juga berupa tindakan mental contohnya, think, hope, decide, learn, perceive, imagine, believe, dan wish.

Contoh Action Verb dalam Kalimat

Berikut contoh penggunaan Action Verb dalam kalimat, dikutip dari gramedia.com:

- Stephany studies English every Saturday night. (Stephani belajar bahasa Inggris setiap sabtu malam).

- Ginting and Kevin are playing badminton in Tokyo Olympics 2020. (Ginting dan Kevin sedang bertanding badminton pada Olimpiade Tokyo 2020).

- She was accepted at the Imperial College London. And she will begin her first year in this summer. (Dia telah diterima di Imperial College London. Dan dia akan memulai tahun pertama perkuliahannya di musim panas tahun ini).

- Last summer, my family bought me a new car. (Pada musim panas lalu, keluargaku membelikanku mobil baru).