Simple Present Tense: Pengertian, Ciri-ciri, Rumus, dan Contoh Kalimat

TRIBUNNEWS.COM - Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai macam tenses yang memiliki fungsi masing-masing.

Simple Present Tense menjadi tenses yang paling sering digunakan sehari-hari.

Dikutip dari ef.com, Simple Present Tense digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan, situasi yang tidak berubah, kebenaran umum, dan jadwal tetap.

Namun, perlu dinggat bahwa Simple Present tidak digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang sedang terjadi saat ini.

Dikutip dari Gramedia, untuk mengenali bahwa sebuah kalimat merupakan simple present tense, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, salah satunya adalah kalimat tersebut menggunakan kata kerja bentuk dasar (Verb 1).

Baca juga: Unsur Kebahasaan Teks Deskripsi: Kata Umum dan Khusus, hingga Kalimat Penjelasan

Ciri-Ciri Kalimat Simple Present Tense

Setiap kalimat bahasa Inggris pasti memiliki ciri-ciri, berikut kalimat Simple Present Tense:

1. Predikat dalam kalimat simple present tense berbentuk Bare Infinitive.

Adapun maksud dari bentuk tersebut adalah kata kerja dari orang ketiga dalam kalimat ini memiliki akhiran huruf s, es, atau ies.

2. Jika dalam bentuk kalmat verbal ada kalimat tanya, maka harus ditambahkan kata do/does, kemudian ditambahkan subject.

Sementara itu, pada kalimat nonverbal diawali dengan to be (am, are, is).

3. Dalam kalimat simple present tense dengan bentuk negatif, perlu ditambahkan kata do not (don’t) atau does not (doesn’t).

Jika ada kata kerja yang berakhir huruf s/es/ies, maka harus dihilangkan.

Rumus Simple Present Tense