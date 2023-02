Pengertian Asking and Giving Opinion dalam Bahasa Inggris, Dilengkapi Contoh Ungkapan dan Dialog

Ilustrasi - Simak penegrtian dan contoh asking and giving opinion dalam bahasa Inggris.

TRIBUNNEWS.COM - Asking dan giving opinion sangat sering digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Secara bahasa, asking artinya meminta, sedangkan opinion berarati opini/pendapat.

Jadi, asking opinion adalah “meminta pendapat” atau “menanyakan pendapat”.

Sementara itu, giving opinion adalah memberikan atau mengutarakan pendapat.

Asking opinion digunakan ketika kamu ingin bertanya atau membutuhkan pendapat dari orang lain.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kalimat apa saja yang bisa digunakan ketika akan menanyakan dan memberikan pendapat.

Contoh Kalimat Asking Opinions

Dikutip dari impactfulenglish, berikut ini contoh ungkapan asking opinion dan juga giving opinion:

How do you feel about that? (Bagaimana perasaanmu tentang itu?)

What is your point of view? (Apa sudut pandang Anda?)

Have you got any thoughts on this? (Apakah Anda punya pemikiran tentang ini?)

Do you have any views on this? (Apakah Anda memiliki pandangan tentang ini?)

Does anyone have any other comments? (Apakah ada yang punya komentar lain?)

Contoh Kalimat Giving Opinion