Present Perfect Tense: Pengertian, Rumus dan Contoh Dialog

TRIBUNNEWS.COM - Tenses yang digunakan dalam bahasa Inggris sangatlah beragam.

Penggunaan tense berbeda-beda menyesuaikan waktu penyampaiannya.

Salah satu tense dalam bahasa Inggris yang sering digunakan adalah Present Perfect Tense.

Mengutip grammarly, Present Perfect Tense digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan yang terjadi di masa lalu yang berhubungan langsung dengan masa kini, seperti tindakan yang masih berlanjut atau yang menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu.

Meskipun ada kata present, Present Perfect Tense berkaitan dengan tindakan yang terjadi atau dimulai di masa lalu.

Dalam Present Perfect Tense, kata kerja utama selalu menggunakan kata kerja bantu has atau have.

Kata kerja utama mengambil bentuk participle, khususnya past participle.

Past participle atau V3 sering kali memiliki bentuk yang sama dengan bentuk lampau sederhana dari kata kerja, kecuali kata kerja tidak beraturan, yang masing-masing memiliki bentuk past participle yang unik.

Present Perfect Tense memiliki rumus khusus untuk kalimat standar, negatif, dan pertanyaan.

Rumus Present Perfect Tense

1. Kalimat positif

Untuk pernyataan umum, penggunaan yang paling umum dari present perfect, gunakan have atau has ditambah bentuk past participle atau V3.

S + have/has + V3

- Charlotte has become friends with Wilbur. (Charlotte telah berteman dengan Wilbur.)