Soal PTS, UTS Kelas 7 PPKn Semester 2, Lengkap dengan Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) kelas 7 PPKn semester 2.

Contoh soal PTS, UTS kelas 7 PPKn ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 5 esai.

Pada contoh soal PTS, UTS kelas 7 PPKn tersebut dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban PTS, UTS kelas 7 PPKn ini hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan soal PTS, UTS kelas 7 PPKn ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal PTS, UTS ini.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b,c atau d pada jawaban yang benar !

1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kata yang ditulis oleh Mpu Tantular dalam buku ….

A. Negara kertagama

B. Sutasoma

C. Pararaton

D. Arjunawiwaha

Jawaban: B

2. Landasan hukum tentang lambang negara diatur dalam ….

A. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951

B. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951

C. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1966

D. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1966

Jawaban: A

3. Suatu kondisi dalam masyarakat dimana terdapat banyak perbedaan pada berbagai bidang disebut...

A. Kebersamaan

B. Keberagaman

C. Keseragaman

D. Kemajuan