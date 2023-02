Soal PTS, UTS Kelas 11 PAI Semester 2, Lengkap dengan Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) kelas 11 Pendidikan Agama Islam (PAI) semester 2.

Contoh soal PTS, UTS kelas 11 PAI ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 5 esai.

Pada contoh soal PTS, UTS kelas 11 PAI tersebut dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban PTS, UTS kelas 11 PAI ini hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan soal PTS, UTS kelas 11 PAI ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

A. Berilah tanda silang (x) di depan huruf a,b,c atau d pada jawaban yang benar!

1. Seorang rasul wajib mempunyai sifat tabligh yang artinya…..

a. dapat dipercaya

b. Jujur

c. cerdik

d. Pandai

e. Menyampaikan

Jawaban: e

2. Seorang rasul yang dilahirkan tanpa seorang ayah adalah….

a. Nabi Isa a.s.

b. Nabi Musa a.s

c. Nabi Yahya a.s.

d. Nabi Idris a.s.

e. Nabi Yusuf a.s.

Jawaban: a

3. Rasul-rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa disebut sebagai ulul azmi jumlahnya ada….

a. satu

b. Dua

c. empat

d. Lima

e. Tujuh

Jawaban: d

4. Seorang rasul itu mustahil memiliki sifat kizib, yang artinya….

a. dusta

b. khianat

c. penipu

d. Bodoh

e. Menyembunyikan