Soal PTS, UTS Kelas 4 IPS Semester 2 Kurikulum Merdeka, Lengkap dengan Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) kelas 4 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) semester 2.

Contoh soal PTS, UTS kelas 4 IPS terdiri dari 20 soal pilihan ganda.

Pada contoh soal PTS, UTS kelas 4 IPS dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban PTS, UTS kelas 4 IPS hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan soal PTS, UTS kelas 4 IPS terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal PTS, UTS ini.

A. Berilah tanda silang (x) di depan huruf a,b,c atau d pada jawaban yang benar !

1. Negara Indonesia terkenal dengan sebutan negara agraris. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa .....

a. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup bercocok tanam

b. Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan

c. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa lautan

d. Indonesia memiliki beribu-ribu pulau

Jawaban: a

2. Tujuan utama koperasi adalah .....

a. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya

b. Meningkatkan kesejahteraan anggota

c. Meningkatkan kesejahteraan pengurus

d. Menyediakan barang-barang kebutuhan

Jawaban: b

3. Berikut ini yang termasuk perangkat organisasi koperasi yaitu .....

a. rapat anggota, dewan penasehat, dan pengurus

b. dewan penasehat, pengurus, dan pengawas

c. pengurus, pengawas, dan ketua

d. rapat anggota, pengurus, dan pengawas

Jawaban: d

4. Undang-undang yang mengatur perkoperasian Indonesia adalah .....

a. UU No. 12 tahun 1982

b. UU No. 20 tahun 1982

c. UU No. 25 tahun 1992

d. UU No. 25 tahun 1990