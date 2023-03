Soal PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 1 Semester 2 Kurikulum Merdeka, Beserta Kunci Jawabannya

TRIBUNNEWS.COM - Contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) kelas 1 Bahasa Inggris semester 2 Kurikulum Merdeka, lengkap beserta kunci jawabannya.

Contoh soal PTS, UTS kelas 1 Bahasa Inggris semester 2 Kurikulum Merdeka ini terdiri terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 5 soal esai.

Kumpulah contoh soal PTS, UTS kelas 1 Bahasa Inggris semester 2 Kurikulum Merdeka ini ditujukan kepada orang tua atau wali untuk memandu proses belajar.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban, pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal PTS, UTS kelas 1 Bahasa Inggris semester 2 Kurikulum Merdeka.

Lalu, gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Contoh soal PTS, UTS kelas 1 Bahasa Inggris semester 2 Kurikulum Merdeka

Soal Pilihan Ganda

1. ‘I have ten pencils.’

The Indonesian of the sentence is above ....................

a. Saya mempunyai delapan pensil

b. Saya mempunyai sepuluh pensil

c. Saya membeli sepuluh pensil

Jawaban: B

2. Rina : Who is the .................... over there?

Dika : She is my neighbor.

a. girl

b. boy

c. man

Jawaban: A

3. Is – boy – he – a

The good sentence is ....................