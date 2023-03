Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 23 Kurikulum Merdeka, Section 1: Say What You Know

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 23 Kurikulum Merdeka. Terdapat soal terkait The Champion of Panjat Pinang pada tugas Section 1.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 26 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 26 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Section 1 dalam Unit 1.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 26 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait materi The Champion of Panjat Pinang.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 26 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 26 Kurikulum Merdeka.

Section 1 - Say What You Know

Look at Picture 1.1 and answer the questions.

1. Can you name the game?

Jawaban:

This game is Panjat Pinang

2. When does the game usually happen?

Jawaban:

The panjat pinang game is usually contested to celebrate the anniversary of the independence of the Republic of Indonesia.

