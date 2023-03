Kunci Jawaban PAI Kelas 10 Kurikulum Merdeka Halaman 24-27: Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas 10 Kurikulum Merdeka halaman 24-27.

Terdapat 2 tipe soal dalam buku PAI Kelas 10 Kurikulum Merdeka halaman 24-27, yaitu pilihan ganda dan esai.

Soal ini terdapat dalam buku PAI Kelas 10 Kurikulum Merdeka bab 1.

Bab 1 dalam buku PAI Kelas 10 Kurikulum Merdeka berjudul Meraih Kesuksesan dengan Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja.

Dengan memahami bab 1, memudahkan siswa dalam mengerjakan 2 tipe soal di atas.

Inilah kunci jawaban PAI Kelas 10 Kurikulum Merdeka halaman 24-27:

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada jawaban yang paling tepat!

1. Perhatikan tabel berikut ini!

Kunci Jawaban PAI Kelas 10 Kurikulum Merdeka Halaman 24

Pasangan yang tepat adalah ….

A. 1a, 2b, 3c, 4d

B. 1b, 2d, 3a, 4b

C. 1c, 2d, 3b, 4a

D. 1d, 2c, 3b, 4a

E. 1e, 2a, 3d, 4c

Jawaban: C

2. Berdasarkan Q.S. al-Maidah/9: 48 ditegaskan bahwa kitab Al-Qur’an diturunkan oleh Allah Swt. dengan haq (kebenaran). Kebenaran tersebut meliputi hal-hal berikut ini, kecuali ….

A. Dzat yang menurunkan

B. haq dalam kandungannya

C. cara turunnya

D. yang mengantarnya turun

E. penafsiran manusia atas Al-Qur’an

Jawaban: E

3. Kitab Al-Qur’an berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s., Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s., dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. AlQur’an menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Dalam hal ini Al-Qur’an berfungsi sebagai ….

A. Muhaimin

B. Mutakabbir

C. Mutawatir

D. Mursyid

E. Murabbi