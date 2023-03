Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 42 Kurikulum Merdeka, Reading: A Parade in My Hometown

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 42 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 42 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Section 3 dalam Chapter 1.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 42 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait bacaan berjudul A Parade in My Hometown.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 42 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 42 Kurikulum Merdeka.

Section 3 - Reading

c. Work in pairs. Write people’s activities in the parade based on Andre’s story. You may add the bubble.

Jawaban:

1. People dressed up uniquely.

2. Singing the ‘Hari Merdeka’ song.

3. Playing traditional instruments.

4. decorate bicycles.

d. Based on the text from the previous page, answer the following questions.