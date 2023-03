Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 4 5 Kurikulum Merdeka: Activity 2

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 4 sampai 5.

Pada halaman 4 sampai 5, siswa diminta memilih dua atau tiga soal untuk dikerjakan secara berpasangan.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 4 - 5

Activity 2

Work in pairs.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 194 195 Aktivitas 17 Kurikulum Merdeka: Pengertian Contoh Bank

Pick two or three questions to discuss with your partner.

Ask and answer each other’s questions.

Include the words in bold for your answer.

1. Tifa is a traditional musical instrument in Indonesia, what do you know about it? Are there any difference with the traditional musical instruments from your area?

Answer:

Tifa is a musical instrument typical of eastern Indonesia, especially the Maluku Islands and Papua.

This musical instrument looks like a drum and is made of wood with a hole in the middle.

Tifa is different with the traditional musical instruments from my area, called gendang.