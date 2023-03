Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 51 Kurikulum Merdeka, Section 7: A School Parade

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 51 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 51 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Section 7 dalam Chapter 1.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 51 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait bacaan berjudul A School Parade.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 51 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 51 Kurikulum Merdeka.

Section 7 - Your Turn: Reading

c. Complete the table by inding the time connectives in the text.

After inding a connective, write the sentence that follows it.

Number 1 has been done for you.

1. Beginning

- Time connectives: In the beginning

- Sentences in the paragraph: In the beginning, we prepared our costumes.

Jawaban: