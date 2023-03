Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 7 8 Kurikulum Merdeka: Activity 4

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 7 sampai 8.

Pada halaman 7 sampai 8, siswa diminta mengerjakan soal cerita The Legend of The Holy Stone, secara berpasangan.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 7 - 8

Activity 4

Work in pairs. Discuss these questions.

Access and retrieve

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 5 Halaman 216 Kurikulum Merdeka Topik A: Bagaimana Bumi Bisa Berubah?

1. What is the legend about?

a. Problems encountered by Irimiami and Isoray in Kamboi Rama Mountain.

b. Irimiami’s and Isorays’ struggles to introduce and glorify the holy stone.

c. The discovery of a stone that marks a traditional feast in Papua.

d. The story of a husband and wife in overcoming a big forest fire.

e. The story of a husband and wife in finding a sacred stone.

Answer: E