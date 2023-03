Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 78 Kurikulum Merdeka, Worksheet 2.5: The Ugly Duckling

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 78 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 78 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Worksheet 2.5 dalam Chapter 2.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 78 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait bacaan The Ugly Duckling.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 78 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 78 Kurikulum Merdeka.

Worksheet 2.5

a. Complete the sentences with verbs in past tense forms based on the pictures.

A Mother Duck ______ on her nest.

Five duck eggs __________

Five ducklings _______ their wings.

The last egg ___________

The gray duck _________ with a funny wobble.

The Mother Duck _________.

Jawaban:

1. Sat

2. Hatched

3. Shook

4. Cracked

5. Walked

6. Counted

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)