Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 93 Kurikulum Merdeka, Worksheet 2.8

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 93 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 93 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Worksheet 2.8 dalam Chapter 2.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 93 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait bacaan The Sad Ugly Duckling.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 93 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 93 Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 61 Kurikulum Merdeka, Section 4: Writing

Worksheet 2.8

b. Which statements are true based on the story? Number one has been done for you.

1. The Ugly Duckling went away from the Mother Duck and the yellow ducklings.

Jawaban: True

2. He met two baby chickens.

Jawaban: False

3. The chickens were very friendly to him.

Jawaban: False