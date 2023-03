Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 9-12 Kurikulum Merdeka: Activity 6

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 9 sampai 12.

Pada halaman 9 sampai 12, siswa diminta mengidentifikasi ciri kebahasaan teks naratif yang disajikan di Activity 6.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 9 - 12

Activity 6

Now, learn about the story structures. Reread The Legend of The Holy Stone.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 78 Kurikulum Merdeka, Worksheet 2.5: The Ugly Duckling

Answer the questions provided in the table with details from the story and highlight the expressions.

Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 9 Activity 6.

Jawaban:

1. Paragraf 1-2

Structures

Orientation:

- Characters: Kamboi Rama people, God Iriwonawani, Irimiami & Isoray

- Setting of time: long time ago

-Setting of place: in Kamboi Rama Mountain