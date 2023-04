Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 22 Kurikulum Merdeka: Activity 6

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 22.

Pada halaman 22, siswa diminta menemukan ungkapan-ungkapan yang digunakan sebagai penanda urutan peristiwa dalam teks cerita.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 22

Activity 6

Listen again. Tick (√) the expressions for emphasizing the sequence of the story you hear.

Jawaban:

- One day

- Without waiting any longer,

- immediately

- Just then,

- Unexpectedly,

- Finally,

- Once upon a time,

*) Disclaimer:

- Kunci jawaban Bahasa Inggris di atas hanya digunakan oleh orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri.



