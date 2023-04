Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 151 Kurikulum Merdeka, Worksheet 3.9

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 151 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 151 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Worksheet 3.9 Chapter 3.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 151 Kurikulum Merdeka memuat soal di Section 2.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 151 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 151 Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban Matematika Kelas 8 Halaman 176 Kurikulum Merdeka: Bagaimana Cara Menentukan Peluang

Worksheet 3.9

b. Answer the questions based on the audio.

1. Who is reading a post on his/her social media account?

___________________________________________________________________

2. What is the post about?

___________________________________________________________________

3. Whose comments are relevant to Monita’s statements?

___________________________________________________________________