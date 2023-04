TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Matematika kelas 10 halaman 132 133 134 Kurikulum Merdeka, Latihan 5.1.

Soal Matematika kelas 10 halaman 132 133 134 Kurikulum Merdeka membahas materi tentang Sistem Persamaan Linear.



Berikut ini kunci jawaban Matematika kelas 10 halaman 132 133 134 Kurikulum Merdeka:

Latihan 5.1

1. Asep memiliki beberapa tongkat dengan tiga jenis ukuran, ukuran a, ukuran b, dan ukuran c. Asep menjajarkan 3 tongkat ukuran a, 2 tongkat ukuran b, dan 1 tongkat ukuran c dan panjangnya 390 cm. Asep menjajarkan sebuah tongkat ukuran a, 3 tongkat ukuran b, dan 2 tongkat ukuran c dan panjangnya 460 cm.

Asep juga mengamati bahwa 2 tongkat ukuran a sama panjang dengan tongkat ukuran c.

a. Tuliskan pengukuran pertama ke dalam persamaan matematika.

b. Tuliskan hasil pengukuran kedua dan ketiga ke dalam persamaan matematika juga untuk menghasilkan sistem persamaan.

c. Apakah sistem persamaan itu sebuah sistem persamaan linear? Bagaimana kamu tahu?

d. Selesaikan sistem persamaan tersebut.

e. Ada berapa solusi yang ada?

f. Berapakah panjang tiap jenis tongkat?

Jawaban: