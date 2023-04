Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 155 dan 156 Kurikulum Merdeka Unit 1 My Class Schedule

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 155 dan 156 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 155 dan 156 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 4 yang membahas tentang My School Activities.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 155 dan 156 Kurikulum Merdeka ada pada Unit 1 tentang My Class Schedule.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab beberapa soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 155 dan 156 Kurikulum Merdeka.

Terdapat tiga jenis soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 155 dan 156 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 155 dan 156 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 155 Kurikulum Merdeka:

a. Answer the questions

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 155 dan 156 Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 133 dan 134 Kurikulum Merdeka Unit 3

1. Do you make a class schedule?

Answer: Yes, I do.

2. Do you hang it on your bedroom wall?

Answer: Yes, I do.

3. What subjects do you have on Monday?

Answer: I have Mathematics, English, Natural Science, and Indonesian Language.