Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 166 Kurikulum Merdeka Chapter 4 My School Activities

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 166 Kurikulum Merdeka:

c. Work in a group of four. Practice describing your class schedule based on the following situations

1. Every week you have Maths on Monday and Wednesday.

Answer: I have Maths on Monday and Wednesday.

2. You have English on Tuesday at 10:20 and on Thursday at 08:40.

Answer: I have English on Tuesday at 10:20 and on Thursday at 08:40.

3. You don’t have Guidance and Counselling on Thursday. You have it on Friday.

Answer: I don’t have Guidance and Counselling on Thursday, but I have it on Friday.

