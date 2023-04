TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 164 dan 165 Kurikulum Merdeka dapat disimak di sini.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 164 dan 165 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 4 yang membahas tentang My School Activities.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab beberapa soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 164 dan 165 Kurikulum Merdeka.

Terdapat dua jenis soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 164 dan 165 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 164 dan 165 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 164-165 Kurikulum Merdeka:

b. Listen again to Audio 4.7. Answer the following questions. Number one has been done for you

1. When does Monita have a Flag Ceremony?

Answer: She has a Flag Ceremony on Monday.

2. What time does she usually go home from school?

Answer: She does usually go home from school at about 3 o'clock in the afternoon from Monday to Thursday, and before noon on Friday.

3. When does Monita have English?

Answer: She has English on Tuesday and Thursday.

4. When does Monita have Natural Sciences?

Answer: She has Natural Sciences on Monday and Wednesday.

5. When does Monita have Art and Culture?

Answer: She has Art and Culture on Friday.

c. Based on Monita’s class schedule above, complete thefollowing sentences

1. She has Natural Sciences on Monday and Wednesday.