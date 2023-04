Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 58 59 Kurikulum Merdeka, Activity 4

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 58 dan 59.

Pada halaman 58 dan 59, siswa diminta menjawab pertanyaan yang disediakan secara individu kemudian mencocokkan jawabannya dengan teman sebangku.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 58 dan 59

Listening: Activity 4

Read the complete version of “Puss in Boots” tale.

Then, answer the following questions.

Compare and discuss your answers with your classmates.

1. Which of the following sentences accurately describe the story?

a. The ingenuity of a cat could defeat the strength of an ogre.

b. The Marquis of Carabas told his wealth to the king.

c. A cunning cat sought some lucks for his master.

d. A sly cat fooled the king for his fortunes.

e. A cat could rule ogre and humans.

Answer: C

2. How is the character of Puss described in the story?

a. Sly

b. Cool

c. Brash

d. Generous

e. Meticulous

Answer: A