Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 60 Kurikulum Merdeka, Activity 5

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 60.

Pada halaman 60, siswa diminta melengkapi dialog dengan informasi yang tepat berdasarkan isi cerita yang telah disimak sebelumnya.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 60

Listening: Activity 5

Here is a dialogue between two friends about the ‘Puss in Boots’ tale.

Complete the dialogue using the information from the tale you have listened to.

The answer choices are provided below.

• it took three months

• the cat could also play trick on an ogre

• he played a trick

• his master was a crown prince



• he made up some lies

• the cat could bring some lucks

Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 60.

Answer: