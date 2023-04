TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 175 Kurikulum Merdeka dapat disimak di sini.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 175 Kurikulum Merdeka:

e. Choose the best answer for the following questions based on Ibu Ayu's rules for online class. Number one has been done for you.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 175 Kurikulum Merdeka.

1. How many rules does Ibu Ayu have for her online class?

a. 5 rules

b. 6 rules

c. 7 rules

Answer: B

2. When the students are not asking questions, they …

a. use the ‘raise hand’ button