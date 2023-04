TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 177 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 177 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 4 yang membahas tentang My School Activities.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 177 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 3 - Reading and Viewing.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 177 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 177 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 177 Kurikulum Merdeka:

Section 3 - Reading and Viewing

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 177 Kurikulum Merdeka.

1. Why does Pipit ask for some tips from Monita?

Answer: Pipit wants to stay focused on online learning.

2. Does Monita explain the tips on the chat?

Answer: No, she only sends an infographic about it.

3. Mention the tips from the infographic that you want to do.

Answer:

I have an online class schedule

I show up on time

I study in comfortable and quiet place

I wear uniform

I takes notes for important Information

I mute my microphone while listening

I unmute my microphone for talking

I participate actively