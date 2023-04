TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 217 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 217 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Worksheet 4.16

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 217 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait gambar pada Picture 4.12.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 217 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 217 Kurikulum Merdeka.

Worksheet 4.16

c. Answer the questions in the following table based on the story and Picture 4.12.

1. When did the anti-littering campaigns start in NSW, Australia?

Jawaban:

The campaigns started in 2014.

2. How much did the NSW government invest in the campaigns?

Jawaban:

The NSW government invested over $17 million in the campaigns.