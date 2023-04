TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 224 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 224 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Worksheet 4.20

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 224 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait penggunaan kata When.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 224 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 224 Kurikulum Merdeka.

Worksheet 4.20

If you use ‘when’ in the irst part of the sentence, use a comma before the second part.

Have a look at the following examples.

1. When a team of scientists from Texas University sailed in the ocean near Costa Rica, they helped an injured sea turtle.

2. When Melati and Isabel decided to tackle plastic pollution, they were only 12 and 10 years old.

Can you do the same with examples numbers 3 and 4?

3. ____________________________ , _____________________________.

4. ____________________________ , ______________________________.

Jawaban:

3. When Melati and Isabel decided to tackle plastic pollution, they were only 12 and 10 years old.

4. When they walked to the rice fields or when they went to the beaches, they saw it.

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

