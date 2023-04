Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 78 Kurikulum Merdeka Activity 3

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 78.

Pada halaman 78, peserta didik diminta menemukan jawaban atas pertanyaan secara individu kemudian menyocokkan jawabannya dengan teman sebangku.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 78

Reading: Activity 3

Choose the best answer to the following questions.

Access and retrieve

1. What was unusual about Professor Kirke’s house?

Answer:

There was an enormous wardrobe that could lead to another world (Narnia).

2. How did the adventure begin?

Answer:

The adventure began when the kids found out that the wardrobe led them to Narnia.

3. How could finally Lucy’s siblings find Narnia?