TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 180 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 180 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 4 yang membahas tentang My School Activities.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 180 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 5 - Fun Time: Spin the Wheel.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 180 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 180 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 180 Kurikulum Merdeka:

Section 5 - Fun Time: Spin the Wheel

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 180 Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 179 Kurikulum Merdeka, Section 4 - Language Focus

Play with a classmate.

Use a pencil and spin it to get to an online learning situation written on the wheel. Make a request by using 'Could you …' or 'Can you …'.

Example:

When a pencil points to ‘mute the microphone' on the wheel.

You ask, "Could you mute the microphone, please?"

Answer:

1. Can you come on time, please?

2. Could you wear uniform?