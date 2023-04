Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 12 Kurikulum Merdeka, Let's Read: Cristiano Ronaldo

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 12 Kurikulum Merdeka.

Pada Buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 12, terdapat soal esai atau terbuka.

Siswa diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan pilihan ganda yang ada pada halaman tersebut.

Sebelum melihat kunci jawaban ini, sebaiknya siswa sudah mengerjakan soal secara mandiri.

Hal ini bertujuan untuk melatih pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut.

Lalu, orang tua atau guru akan membantu mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban pada artikel ini.

Perlu diingat juga, kunci Jawaban ini tidak bersifat mutlak, sehingga diharapkan hanya menjadi referensi.

Berikut soal beserta kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 12 Kurikulum Merdeka.

Soal buku Bahasan Inggris kelas 10 SMA/SMK halaman 12 Kurikulum Merdeka. (static.buku.kemdikbud.go.id)

1. What is the main idea of the text?

Answer : The main idea of the text is that Cristiano Ronaldo can achieve his success because Cristiano Ronaldo has very strong determination. He used to train very hard since his childhood.

2. What makes Cristiano Ronaldo different from other players in scoring a goal?

Answer : Normal football players will use their single leg of their dominant side body, i.e. players of right handed or left handed use their respective legs to score goals but Ronaldo can easily use both of his legs efficiently to make goals. In addition to that, he can use his head to score goals as well.

3. How did he get known as a rocket man?

Answer : He get known as a rocket man because he is one of the fastest football players in football history. Ronaldo can run very fast, he can run with a speed of 33.6 kilometers per hour.