Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 267 Kurikulum Merdeka, Worksheet 5.12

Worksheet 5.12

c. Choose adjectives or adverbs of manner to complete the following sentences.

1. Parto is a (brilliant - brilliantly) student. He always passes the exams (brilliant - brilliantly).

Jawaban:

Briliant, brilliantly

2. Turtles walk (slow - slowly) because they are (slow - slowly) animals.

Jawaban:

Slowly, slow