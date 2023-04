TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 189 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 189 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 4 yang membahas tentang My School Activities.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 189 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 3 – Reading.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 189 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 189 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 189 Kurikulum Merdeka:

Section 3 – Reading

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 189 Kurikulum Merdeka.

c. Read the questions on Worksheet 4.30, then write down your answers.

1. Does Andre love studying?

Answer: Yes, he does.

2. When does Andre do his homework?

Answer: He does his homework right after school.

3. What does he do to keep on track?

Answer: He makes a schedule and uses a weekly to-do list.

4. What does he use to set the reminders?