TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 181 dan 182 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 181 dan 182 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 4 yang membahas tentang My School Activities.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 181 dan 182 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Section 6 – Your Turn: Reading and Viewing.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 181 dan 182 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 181 dan 182 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 181-182 Kurikulum Merdeka:

Section 6 – Your Turn: Reading and Viewing

a. Ibu Ayu asks her students to make an infographic to show their learning tips. Here are the infographics made by Galang and Andre.

Read their infographics. See the Wordbox.

b. Based on Galang and Andre's infographics at Picture 4.5, answer the following questions.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 181 dan 182 Kurikulum Merdeka.

1. What is Galang’s tip to make your study time more effective?

Answer: Make a to do list.

2. Why does Andre suggest making an online class schedule?

Answer: It helps us to be always ready to join online classes.