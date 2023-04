Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 115 Kurikulum Merdeka

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka halaman 115.

Pada halaman 115, peserta didik diminta menentukan benar atau salah pada kalimat yang tersedia.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, dapat menjadi referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 115

Formative Text

Part 2 Reading and Writing

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 110 Kurikulum Merdeka Formative Text

Decide whether these statements are true (T) or false (F)

a. Bawang Putih’s mother died when Bawang Putih was a child.

b. Problems arose when Bawang Putih’s step family came to her life.

c. Bawang Merah and her mother thought about wealth.

d. Bawang Putih initially refused the gift from the old woman because she helped her sincerely.

e. The old woman treated Bawang Merah and her mother the same way she treated Bawang Putih.

Bahasa Inggris Tingkat Lanjut kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 115.

Answer:

a. Bawang Putih’s mother died when Bawang Putih was a child. (T)