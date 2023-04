Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 20 21 Kurikulum Merdeka, Chapter Review

TRIBUNNEWS.COM – Inilah kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 20, 21 Kurikulum Merdeka.

Pada Buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 20, 21 terdapat soal esai atau terbuka.

Siswa diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan pilihan ganda yang ada pada halaman tersebut.

Sebelum melihat kunci jawaban ini, sebaiknya siswa sudah mengerjakan soal secara mandiri.

Hal ini bertujuan untuk melatih pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut.

Lalu, orang tua atau guru akan membantu mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban pada artikel ini.

Perlu diingat juga, kunci Jawaban ini tidak bersifat mutlak, sehingga diharapkan hanya menjadi referensi.

Berikut soal beserta kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 20, 21 Kurikulum Merdeka.

Soal buku Bahasa Inggris kelas 10 halaman 20, 21 (static.buku.kemdikbud.go.id)

Q: What do you think are two most important traits that should

be owned by great athletes?

A: Two most important traits that should be owned by great athletes are confident and strong determination

Q: What are two physical descriptions that you use to describe Cristiano Ronaldo?

A: - A tall player at 6 feet 1 inch (1.85 metres), Ronaldo was a formidable athlete on the pitch.

- He has brown eyes, small nose, and a nice smile.

Q: Mention two facts about Cristiano Ronaldo that you believe make him a great athlete.