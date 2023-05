Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 282 283 Kurikulum Merdeka, Progress Check 2

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 282 dan 283 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 282 dan 283 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Progress Check 2.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 282 dan 283 Kurikulum Merdeka memuat soal evaluasi Chapter 3, Chapter 4, dan Chapter 5.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 282 dan 283 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 282 dan 283 Kurikulum Merdeka.

Progress Check 2

1. Study this picture. Answer some questions related to the story.

Gambar pada tugas Progress Check 2.

1. What is the picture about?

a. Plastic Waste.

b. The World’s Oceans.

c. Global and Coastal Plastic Waste.

d. The Flow of Plastic Waste Disposal.

Jawaban: d. The Flow of Plastic Waste Disposal.

2. The total number of plastic waste that enters to the ocean in the area with 2 billion people living within 50km of coastline per year is … .

a. 10,000s tonnes.

b. 100,000s tonnes.

c. 8,000,000s tonnes.

d. 99,5000,000s tonnes.

Jawaban: c. 8,000,000s tonnes

3. The global production of plastic waste each year is lower than … .

a. global plastic waste

b. coastal plastic waste

c. mismanaged coastal plastic waste

d. surface water plastic waste in the ocean

Jawaban: a. global plastic waste.

